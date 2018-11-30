У "Ворсклі" розповіли, коли повернуть уболівальникам гроші за квитки

У "Ворсклі" розповіли, коли повернуть уболівальникам гроші, які 29 листопада не змогли відвідати матч 5-го туру Ліги Європи проти "Арсеналу" в Києві.

Як стверджують у полтавському клубі, процедура повернення грошей розпочнеться з 4 грудня 2018 року.

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"Квитки, що були придбані у касах стадіону "Ворскла" ім. Бутовського та/або у фірмовому магазині Fan&Play, необхідно повернути до кас. Квитки, які були придбані через електронні сервіси, повертаються через службу підтримки відповідного сервісу шляхом подання заяв та переліку документів, визначених сервісом", - йдеться у повідомленні на сайті полтавців.

Нагадаємо, що УЄФА переніс матч Ліги Європи "Ворскла" – "Арсенал" у Київ з міркувань безпеки.