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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У ВР розглядають законопроект, який дозволить врятувати життя 10 тисячам пацієнтів щорічно

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16 травня у ВРУ розглядають законопроекти про трансплантацію органів та антикорупційний суд. Також вкотре проведуть конкурс на посаду аудитора НАБУ від Парламенту.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Калюжна.

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Законопроект про трансплантацію органів розглянуть у другому читанні, так як в першому його вже ухвалили.

"Це законопроект, який нарешті дозволить, як у світовій практиці, пересаджувати органи із тіла донора, якщо людина загинула. Це буде відбуватись тільки, якщо людина за життя написала згоду на це. Тобто буде працювати презумція незгоди. Наразі є така статистика, що в Україні щорічно гине приблизно 3 тисячі потенційних донорів. За підрахунками лікарів, після смерті їїхні внутрішні органи могли б врятувати життя 10 тисячам пацієнтів щорічно", – зазначила кореспондентка.

16 травня депутати будуть розглядати правки до законопроекту, після чого буде зрозуміло. чи проголосують за нього вцілому. Така практика існує в усьому світі, але в Україні навколо неї постійні політичні дискусії, особливо на релігійному підгрунті.

Також 16 травня будуть дуже важливі комітети, зокрема, антикорупційний та правової політики і правосуддя. На другому комітеті розглядатимуть закон про Антикорупційни суд, також у другому читанні. А на антикорупційному комітеті вкотре відбуватиметься конкурс на посаду аудитора НАБу від Парламенту,
– додала Анна Калюжна.

Нагадаємо, 15 травня, народні депутати ухвалили законопроект про авторське право. Таким чином парламент врегулював законодавство у сфері інтелектуальної власності.

Теги: Новини політики Новини України Здоров'я Медицина Законопроект Верховна Рада Медична реформа
Джерело: 24 Канал
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