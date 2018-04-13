У всіх куточках світу одночасно відбудеться благодійний забіг: де і коли взяти участь

6 травня о 14:00 Київ долучиться до всесвітнього благодійного забігу Wings for Life World Run, метою якого є збір коштів для пошуку методів лікування травм спинного мозку. Організувати спільні місцеві забіги можуть і інші міста разом із мобільним додатком.

Що таке Wings for Life World Run?

Wings for Life World Run – це всесвітній забіг, учасники якого стартують одночасно по всьому світу об 11:00 (UTC) – незалежно від пори року чи часу доби у конкретній місцевості.

Читайте також: Як запобігти травмам під час пробіжок: поради від Супрун

Унікальність забігу полягає в тому, що учасники біжать не до фінішу, а від нього, намагаючись втекти від автомобіля-кетчера (Catcher Car), який є "рухомою фінішною прямою", що слідує за учасниками у заданому темпі. Учасники біжать стільки скільки можуть, доки повз них не проїде рухома фінішна пряма. Реальний автомобіль-кетчер або віртуальний у мобільному додатку переслідує бігунів впродовж маршруту та поступово збільшує свою швидкість доти, поки не наздожене кожного учасника.



Wings for Life World Run – унікальний забіг, адже учасники біжать не до фінішу, а від нього

Як взяти участь в Україні?

Спільний забіг у Києві пройде на Трухановому остров. Старт – о 14:00 6 травня. Учасникам потрібно завантажити мобільний додаток Wings For Life APP RUN KYIV. Серед бігунів – початківці, досвідчені бігуни, професійні спортсмени та учасники у інвалідних кріслах.

Читайте також: 7 простих способів змусити себе почати займатися спортом

Інші міста також можуть організовувати свої місцеві спільні забіги о 14:00 (за київським часом) з додатком. Деталі, як організувати подію, можна дізнатися на сайті забігу.



У всесвітньому забігу Wings for Life World Run може взяти участь кожен

А якщо в моєму місті/селі не організували забіг?

Скачайте додаток Wings for Life World Run APP. Він дозволяє будь-кому, в будь-якій точці світу приєднатися до глобального руху, навіть якщо в людини немає можливості пробігти в одному з офіційних місць проведення забігу. Коли ви активуєте додаток, вас буде переслідувати віртуальний автомобіль-кетчер одночасно зі всіма іншими учасниками Wings For Life World Run по всій земній кулі. Ви можете сформувати свій індивідуальний маршрут.

Яка мета проекту?

За 5 років з моменту започаткування Wings for Life World Run зібрав 20,6 мільйонів євро для фонду Wings for Life, щоб фінансувати дослідження методів лікування травм спинного мозку. В рамках чотирьох забігів, починаючи з 2014 року, до акції долучилось понад 435 тисяч людей 193 національностей у понад 58 кр.аїнах на всіх континентах. Усі разом вони пробігли понад 4,2 мільйони кілометрів.



У чотирьох забігах з 2014 року взяли часть 435 тисяч людей!

"Адже у цьому вся справа – бігти заради тих, хто не може. Бігти задля людей з пошкодженням спинного мозку, чиє життя змінилося за долю секунди після того, як вони посковзнулися, спіткнулися або ж потрапили в аварію", – розповіли організатори Wings for Life World Run.

Що відомо про організаторів забігу Wings for Life?

Щороку всесвітній благодійний забіг організовує некомерційний фонд Wings for Life. Він займається дослідженнями спинного мозку. Місія фонду – знайти методи лікування травм спинного мозку.

Мільйони людей у всьому світі залежні від інвалідного візка через травму спинного мозку – в основному через аварії або падіння. З 2004 року Wings for Life ретельно відбирає і є спонсором передових дослідницьких проектів та клінічних досліджень, які в перспективі зможуть змінити життя людей у всьому світі. Хоча спосіб лікування ще не знайдено, фонд уже досяг чималих успіхів. Внески учасників Wings for Life World Run і всі гроші, зібрані у цьому глобальному заході, допоможуть досягти головної мети.

Читайте також: Які напої варто вживати до і після тренування: корисні поради дієтолога