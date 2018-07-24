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У всіх містах України зростуть ціни на воду через проблеми з хлором, – Асоціація Водоканалів

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Вартість води в Україні зросте через проблеми з хлором
Вартість води в Україні зросте через проблеми з хлором / Фото з вільних мереж

ПАТ "Дніпроазот" відновило роботу, і хлор зараз надходить у Водоканали України. Проте через підвищення ціни на хлор вартість води в Україні зросте мінімум на 2-3% незалежно від розміру міст.

Про це в ефірі "5 каналу" розповіла віце-президент Асоціації Водоканалів України Ольга Бабій.

24 канал повідомляв, що за даними "Київводоканалу", в Україні існує загроза припинення централізованого постачання питної води. Виною цьому – припинення поставки та виробництва рідкого хлору хімічним підприємством "ДніпроАзот".

Підвищення ціни на хлор вплине на кожного споживача в Україні, тому що за рахунок збільшення вартості хлору вартість води зросте мінімум на 2-3% незалежно від розміру міст. Коли ми говоримо про їхнє ("ДніпроАзоту") монопольне становище, то вони де-факто не визнаються монополістом, вони просто є монополістом і тут треба буде з цим щось робити. Це рішення по "ДніпроАзоту" повинні ухвалювати компетентні органи, зокрема Антимонопольний комітет і СБУ, оскільки це питання національної безпеки,
– розповіла Бабій.

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Вона також зазначила, що тепер в Україні серйозно замислилися над тим, щоб компанія "ДніпроАзот" не залишалася надалі монополістом.

"Ми зробимо висновки. І будемо налагоджувати імпорт, створювати резерви і мати імпортовані контракти для запобігання таким наслідкам у майбутньому", – сказала віце-президент Асоціації Водоканалів України.

Вона додала, що ситуація з "ДніпроАзотом" оживила дискусію про те, які є альтернативи очищенню води хлором.

"Я думаю, що ми зробимо хороші висновки, терміново залучимо науку, визначимо типи очищення води для різних міст України та реалізуємо це через програму "Питна вода", – розповіла Бабій.

Теги: Новини України хлорний колапс комунальні послуги Тарифи Гроші
Джерело: 24 Канал
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