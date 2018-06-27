У вузькому топі і стрінгах: мережу вразив гарячий знімок Кім Кардашян
37-річна світська левиця Кім Кардашян часто демонструє своїм шанувальникам у соціальних мережах відео з тренувань у спортзалі і хизується чудовими формами.
Кім Кардашян опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.
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На фото Кім з яскравим макіяжем позує на фоні власного гардеробу. Волосся зірки розпущене, а з одягу на жінці лише вузкий сірий топ і чорні стрінги.
Кім Кардашян / Instagram
Крім того, жінка продовжує розповідати прихильникам про свої тренування.
Кім Кардяшян / Instagram-сторіз
Джерело: 24 Канал
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