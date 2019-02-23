У В'єтнамі двійники Трампа та Кім Чен Ина розгулювали містом та давали інтерв'ю: фото

У В'єтнамі поліція затримала двійників двох світових лідерів – Дональда Трампа та Кім Чен Ина після їхнього інтерв'ю на одному з місцевих телеканалів.

Фальшивими лідерами виявилися Говард Екс і Рассел Уайт, йдеться на сайті BBC.

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Двійники розгулювали вулицями міста Ханої та фотографувалися з людьми.



Говард Екс та Рассел Уайт удавали з себе світових лідерів

Вони взяли участь у фальшивому саміті в столиці В'єтнаму, розповідаючи журналістам, що вони мають намір зменшити ядерні амбіції Північної Кореї.

Ми працюємо над досягненням миру. З допомогою переговорів ми хочемо, звичайно, допомогти Північній Кореї,

– сказав пан Уайт, одягнений у президента США Трампа.

"Сподіваюся, що він зможе пропустити всі мої ядерні ракети і скасувати санкції", – відповів Говард Екс.



Фальшивих Трампа та Кім Чен Ина затримала поліція

Пізніше чоловіків затримали поліцейські, після того, як вони дали інтерв'ю місцевому телеканалу.

За словами двійника глави КНДР, близько 15 поліцейських зажадали від нього і його колеги Уайта дати свідчення та пригрозили їм депортацію, якщо вони не припинять ці вистави.

Вони сказали, що в Ханої зараз неспокійна атмосфера через майбутній саміт Дональда Трампа і Кім Чен Ина. За словами поліцейських, наші пародії заподіюють неспокій, тому на час їх перебування у В'єтнамі нам слід припинити наші виступи. Крім того, як сказали в поліції, пародійна діяльність небезпечна для нас самих, оскільки у обох лідерів чимало ворогів,

– додав Екс.

Натомість двійники лідерів США та КНДР заявили, що шукають інших фальшивих імператорів, які б приєднатися до своєї групи.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за кілька днів до початку другого саміту зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. В Ханої представник Кореї буде вже 25 лютого, в той час як саміт відбудеться 27-28 лютого. Там він планує зустрітися з офіційними особами столиці.