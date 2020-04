У В'єтнамі вбивають та їдять чорних котів: люди вірять, що вони лікують від коронавірусу

Зоозахисники б'ють на сполох. У В'єтнамі поширилася практика приготування чорних котів. Місцеві мешканці переконані, що їх м'ясо допомагає вберегтися від коронавірусу.

Факти вживання котів у В'єтнамі зафіксували зоозахисники з організації No to Dog Meat. Вони отримали відео та фото жорстокого поводження з тваринами, пише New York Post.

Серед моторошних кадрів – як у В'єтнамі варять котів, потім здирають з них шкуру, сушать на сонці, після чого перемелюють їх у пасту. Саме ця паста мала б вберегти від коронавірусу.

Найбільш поширеними такі випадки є біля міста Ханой. Однак таку пасту з чорних котів продають і в інтернеті.

"Люди у всьому світі зі зрозумілих причин бояться COVID-19, але це не виправдовує ту жахливу жорстокість, з якою в'єтнамці поводяться з цими бідними кішкам", – відзначила засновниця благодійної організації Джулія де Каденет.

Вона розповіла, що зоозахисники спочатку мали проблеми, коли в Китаї була поширена думка, що коронавірус передається через домашніх тварин. І тоді чимало собак та котів якщо не були викинуті на вулиці, то були вбиті.



