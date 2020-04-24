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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У В'єтнамі вбивають та їдять чорних котів: люди вірять, що вони лікують від коронавірусу

      - Читать новость на русском
      У В'єтнамі їдять чорних котів
      У В'єтнамі їдять чорних котів / Amazon

      Зоозахисники б'ють на сполох. У В'єтнамі поширилася практика приготування чорних котів. Місцеві мешканці переконані, що їх м'ясо допомагає вберегтися від коронавірусу.

      Факти вживання котів у В'єтнамі зафіксували зоозахисники з організації No to Dog Meat. Вони отримали відео та фото жорстокого поводження з тваринами, пише New York Post.

      До слова Коронавірус найчастіше потрапляє до організму через ніс: дослідження

      Серед моторошних кадрів – як у В'єтнамі варять котів, потім здирають з них шкуру, сушать на сонці, після чого перемелюють їх у пасту. Саме ця паста мала б вберегти від коронавірусу.

      Найбільш поширеними такі випадки є біля міста Ханой. Однак таку пасту з чорних котів продають і в інтернеті.

      "Люди у всьому світі зі зрозумілих причин бояться COVID-19, але це не виправдовує ту жахливу жорстокість, з якою в'єтнамці поводяться з цими бідними кішкам", – відзначила засновниця благодійної організації Джулія де Каденет.

      Водночас В'єтнам виходить з карантину: за весь час епідемії тут не зареєстрували жодної смерті

      Вона розповіла, що зоозахисники спочатку мали проблеми, коли в Китаї була поширена думка, що коронавірус передається через домашніх тварин. І тоді чимало собак та котів якщо не були викинуті на вулиці, то були вбиті.


      Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус у В'єтнамі: головне

      • У В'єтнамі, за даними worldometers, зареєстрували 268 випадків COVID-19, нуль летальних випадків, а 224 людини одужали.
      • Уже впродовж тижня не було виявлено жодного нового випадку зараження COVID-19.
      • В'єтнам є однією з перших країн, яка ввела заборону на польоти в Китай і з країни на початку лютого. Тоді були поміщені на карантин близько розташовані до Ханою поселення з населенням приблизно 10 тисяч осіб.
      • Загальнонаціональний карантин ввели в країні 1 квітня. З 18 квітня країна закрила кордони і заборонила в'їзд іноземцям на місяць.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я В’єтнам Фейки про коронавірус Світ тварин
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