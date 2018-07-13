У WBSS Усика назвали "машиною" перед поєдинком з Гассієвим: фото

Прес-служба World Boxing Super Series назвала українського чемпіона світу за версіями WBO і WBC Олександра Усика (14-0, 12 КО) "машиною".

Такий вислів вони підібрали після того, як глянули на статистику викинутих ударів в півфінальній зустрічі з Майрісом Брієдісом (23-1, 18 КО). Тоді Усик здобув перемогу в поєдинку з латвійцем рішенням суддів – 115:113, 114:114, 115:113.

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"Усик викинув 848 ударів, проти 550 у Бріедіс в півфіналі важкого дивізіону", – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, фінальна зустріч WBSS між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком відбудеться 21 липня на арені спорткомплексу "Олімпійський". Раніше Усик відмовлявся битися в Росії, але потім передумав і заявив, що поїде в Москву тільки за перемогою.

Окрім того, однією з головних подій стане бій за звання абсолютної чемпіонки світу з боксу в напівсередній вазі серед жінок між Сесілією Брекхус (33-0-0), що є діючою володаркою поясів WBA, WBC, WBO, IBF, IBO в напівсередній вазі з Норвегії, і росіянкою Інною Сагайдаковською (7-0-0), що володіє титулом чемпіонки світу WBC в середній вазі.