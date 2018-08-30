16:15
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Wizz Air заговорили про зниження вартості квитків

669
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air / Фото з відкритих джерел

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air не виключає те, що квитки можуть подешевшати через ірландську компанію Ryanair, яка вийшла на український ринок.

Про це повідомив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора Wizz Air Стівен Джонс, передає УНІАН.

Дивіться також: Лоукостери в Україні: куди літають і як заробляють на неуважних пасажирах

"Для нас головним є, щоб кожен літак з/в Україну був на максимум заповнений пасажирами, тому що кожне вільне місце – це втрачені можливості. Звичайно, на ціноутворення впливає як економічне ціноутворення, так і внутрішні можливості, і, звичайно, які ціни встановлюють конкуренти", – зазначив Джонс.

За його словами, мінімальна ціна квитків на анонсованих з березня 2019 року напрямках (759 грн) може також стати меншою.

Ця ціна на відкриття маршруту, головна мета якого стимулювати інтерес і продажі. Але наш бізнес побудований на принципі низьких цін, які можуть змінюватися щодня,
– зазначив Джонс.

До слова, уже в понеділок, 3 вересня, ірландський лоукостер Ryanair здійснить перший рейс з України за маршрутом Київ-Бориспіль – Берлін-Шенефельд. Також Wizz Air оголосила про запуск 5-ти нових маршрутів з Києва та Львова у Латвію, Данію та Німеччину. Ціни на квитки в один бік стартують від 759 грн.

Теги: Новини України авіація Wizz Air Ryanair
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сьогодні, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
сьогодні, 15:09 "Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
сьогодні, 14:59 Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
Семен Кабакаєв
Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
сьогодні, 14:15 Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
сьогодні, 14:00 Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
Віталій Шабунін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Смертельна ДТП у Маріуполі: троє чоловіків загинуло, жінка з дитиною у лікарні (фото 18+)
 2 квітня , 08:08
Бійцівський клуб імені Ярмоленка-Степаненка. Топ-10 бійок футболістів однієї команди
 3 травня 2016 , 09:00
"Ти гнила людина, яка нічого не уявляє про АТО". Зозуля жорстко відповів на критику Леоненка
 8 жовтня 2016 , 18:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук