У Wizz Air заговорили про зниження вартості квитків

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air не виключає те, що квитки можуть подешевшати через ірландську компанію Ryanair, яка вийшла на український ринок.

Про це повідомив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора Wizz Air Стівен Джонс, передає УНІАН.

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"Для нас головним є, щоб кожен літак з/в Україну був на максимум заповнений пасажирами, тому що кожне вільне місце – це втрачені можливості. Звичайно, на ціноутворення впливає як економічне ціноутворення, так і внутрішні можливості, і, звичайно, які ціни встановлюють конкуренти", – зазначив Джонс.

За його словами, мінімальна ціна квитків на анонсованих з березня 2019 року напрямках (759 грн) може також стати меншою.

Ця ціна на відкриття маршруту, головна мета якого стимулювати інтерес і продажі. Але наш бізнес побудований на принципі низьких цін, які можуть змінюватися щодня,

– зазначив Джонс.

До слова, уже в понеділок, 3 вересня, ірландський лоукостер Ryanair здійснить перший рейс з України за маршрутом Київ-Бориспіль – Берлін-Шенефельд. Також Wizz Air оголосила про запуск 5-ти нових маршрутів з Києва та Львова у Латвію, Данію та Німеччину. Ціни на квитки в один бік стартують від 759 грн.