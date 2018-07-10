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У Xiaomi з'явилися цікаві навушники: пристрій має датчик частоти серцевих скорочень

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Xiaomi під суббрендом Quiet випустив безпровідні внутрішньоканальні навушники: Smart Heart Rate Headset
Xiaomi під суббрендом Quiet випустив безпровідні внутрішньоканальні навушники: Smart Heart Rate Headset / Соцмережі

Китайський гігант Xiaomi випустив досить незвичні безпровідні внутрішньоканальні навушники, щоправда на ринок вони вийшли під суббрендом Quiet. Мовиться про смарт-гарнітуру Smart Heart Rate Headset, яка є оснащеною датчиком частоти серцевих скорочень.

Як повідомляє ресурс Gizchina, Quiet – не новачок в області виробництва "розумних" речей. Так, до прикладу, компанія вже випускала інтелектуальні кросівки для бігу та туфлі для ходьби, спортивні бюстгальтери, ваги та багато інших цікавинок, щоправда навушники вони виробляють уперше.

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Зазначається, що конструкцію та дизайн Smart Heart Rate Headset було розроблено з урахуванням зменшення шуму. Маса такої гарнітури становить 15 грамів.

Навушники, Xiaomi , гаджети, музика, технології, Smart Heart Rate Headset
Xiaomi під суббрендом Quiet  випустив навушники з датчиком частоти серцевих скорочень

Навушники обладнано фотоелектричним датчиком PPG, який вимірює частоту серцевих скорочень і передає результати до мобільного додатку за допомогою Bluetooth-з'єднання.

Крім цього, новинка від Xiaomi підтримує голосове управління – зокрема, можна приймати та здійснювати дзвінки, керувати відтворенням і запитувати інформацію в інтернеті.

Виробник обіцяє до 70 годин автономної роботи в режимі очікування, а під час прослуховування музики – 5 годин.

Quiet Smart Heart Rate Headset уже продаються на офіційному сайті компанії за ціною 299 юанів, що становить 45 доларів або 1179 гривень.

До слова, нещодавно конкурент Xiaomi компанія Huawei створила навушники, які підтримують функцію відстеження серцебиття в режимі реального часу.

Теги: Здоров'я Музика Техно Ґаджети Xiaomi Медицина
Джерело: 24 Канал
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