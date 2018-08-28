17:29
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка

25395 Читать новость на русском
Країни Європи без віз для українців
Країни Європи без віз для українців / 24 канал

Уже понад рік українці можуть подорожувати у Шенгенську зону без віз. За цей час безвізовим режимом скористалося більше мільйона українців. 24 канал нагадує, які країни Європи можна відвідувати з біометричним паспортом.

Для безвізових поїздок вам потрібен біометричний закордонний паспорт. Із паспортом старого зразка також можна їздити в країни шенгену, якщо у вас є віза. Як отримати біометричний закордонний паспорт – читайте в нашому матеріалі.

Читайте також: Подорож в ЄС без візи: документи і правила для приємних мандрів

Подорожувати без віз можна всіма країнами ЄС, за винятком Великобританії та Ірландії. Безвізовий режим поширюється також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, які не входять до Євросоюзу. Пропонуємо дослідити карту країн, кордони яких відкриті перед українцями.

Безвізовий режим для України 2018: список країн:

  • Австрія
  • Бельгія
  • Греція
  • Естонія
  • Данія
  • Ісландія
  • Іспанія
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Ліхтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Нідерланди
  • Німеччина
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Словаччина
  • Словенія
  • Угорщина
  • Фінляндія
  • Франція
  • Чехія
  • Швеція
  • Швейцарія

Країни Європи без віз для українців
У Європу без віз

Зазначимо, ажіотажу з виготовленням закордонних біометричних паспортів уже немає. Проблему затримок видачі документів наразі повністю врегульовано.

Читайте також: Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності

Теги: Новини України LifeStyle Подорожі Публікації Євросоюз Безвізовий режим Європа Інфографіка
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
сьогодні, 17:01 Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
Дмитро Снєгирьов
У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
сьогодні, 16:05 У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
25395
Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
сьогодні, 15:10 Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
Семен Кабакаєв
"Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
сьогодні, 14:02 "Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
сьогодні, 12:01 Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
Олексій Чибісов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Коноплянка: Мені ситуація у "Севільї" незрозуміла, трансферне вікно ще відкрите
 21 серпня 2016 , 23:01
Хорватія – Україна: ФФУ показала, як виглядає стадіон у Загребі
 11 березня 2017 , 15:23
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук