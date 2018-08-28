У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка

Уже понад рік українці можуть подорожувати у Шенгенську зону без віз. За цей час безвізовим режимом скористалося більше мільйона українців. 24 канал нагадує, які країни Європи можна відвідувати з біометричним паспортом.

Для безвізових поїздок вам потрібен біометричний закордонний паспорт. Із паспортом старого зразка також можна їздити в країни шенгену, якщо у вас є віза. Як отримати біометричний закордонний паспорт – читайте в нашому матеріалі.

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Подорожувати без віз можна всіма країнами ЄС, за винятком Великобританії та Ірландії. Безвізовий режим поширюється також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, які не входять до Євросоюзу. Пропонуємо дослідити карту країн, кордони яких відкриті перед українцями.

Безвізовий режим для України 2018: список країн:

Австрія

Бельгія

Греція

Естонія

Данія

Ісландія

Іспанія

Італія

Латвія

Литва

Ліхтенштейн

Люксембург

Мальта

Нідерланди

Німеччина

Норвегія

Польща

Португалія

Словаччина

Словенія

Угорщина

Фінляндія

Франція

Чехія

Швеція

Швейцарія



У Європу без віз

Зазначимо, ажіотажу з виготовленням закордонних біометричних паспортів уже немає. Проблему затримок видачі документів наразі повністю врегульовано.

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