У яких кольорах вийде Huawei Nova 3: оприлюднено фото

Вже 19 липня відбудеться офіційне представлення Huawei Nova 3, проте вже зараз відомо, у яких кольорових варіаціях вийде цей смартфон.

Відповідне зображення новинки від Huawei з’явилося у соціальній мережі Weibo.

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Так, судячи з усього, Nova 3 буде продаватися в трьох кольорах: Gold, Blue і третій колір з градієнтом, як, до прикладу, у Honor 10.



Huawei Nova 3 буде доступним у трьох кольорових варіантах

Щодо технічних характеристик, то смартфон повинен отримати 6,3-дюймовий LCD-дисплей з вирізом, розширенням 2340×1080 пікселів і співвідношенням сторін 19:9.

Працюватиме ж пристрій на фірмовому восьмиядерному процесорі Kirin 659 та на Android 8.1 Oreo. Крім того, смартфон матиме 6 ГБ оперативної та 64/128 ГБ вбудованої памяті. Також телефон буде оснащено батареєю ємністю 3650 мАг.

Матиме він і подвійну основну на 16 Мп + 24 Мп, а також подвійну фронтальну камери на 24 Мп + 5 Мп.

З особливостей в новинці буде підтримка швидкої зарядки Super Charge, функція Face Unlock, штучний інтелект для фотографій, порт USB Type-C і, можливо, технологія прискорення графіки GPU Turbo.

Нагадаємо, на початку червня компанія Huawei оголосила про можливість використання звичної Windows 10 на топових ґаджетах корпорації.