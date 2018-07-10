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У яких кольорах вийде Huawei Nova 3: оприлюднено фото

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Стало відомо, в яких кольорах вийде Huawei Nova 3
Стало відомо, в яких кольорах вийде Huawei Nova 3 / Соцмережі

Вже 19 липня відбудеться офіційне представлення Huawei Nova 3, проте вже зараз відомо, у яких кольорових варіаціях вийде цей смартфон.

Відповідне зображення новинки від Huawei з’явилося у соціальній мережі Weibo.

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Так, судячи з усього, Nova 3 буде продаватися в трьох кольорах: Gold, Blue і третій колір з градієнтом, як, до прикладу, у Honor 10.

Huawei Nova 3, кольори, смарфон, телефон, технологія
Huawei Nova 3 буде доступним у трьох кольорових варіантах 

Щодо технічних характеристик, то смартфон повинен отримати 6,3-дюймовий LCD-дисплей з вирізом, розширенням 2340×1080 пікселів і співвідношенням сторін 19:9.

Працюватиме ж пристрій на фірмовому восьмиядерному процесорі Kirin 659 та на Android 8.1 Oreo. Крім того, смартфон матиме 6 ГБ оперативної та 64/128 ГБ вбудованої памяті. Також телефон буде оснащено батареєю ємністю 3650 мАг.

Матиме він і подвійну основну на 16 Мп + 24 Мп, а також подвійну фронтальну камери на 24 Мп + 5 Мп.

З особливостей в новинці буде підтримка швидкої зарядки Super Charge, функція Face Unlock, штучний інтелект для фотографій, порт USB Type-C і, можливо, технологія прискорення графіки GPU Turbo.

Нагадаємо, на початку червня компанія Huawei оголосила про можливість використання звичної Windows 10 на топових ґаджетах корпорації.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Смартфони Інформаційні технології Huawei
Джерело: 24 Канал
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