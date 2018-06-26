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У яких країнах можна підчепити смертельні захворювання: перелік

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Які країни небезпечні для туристів
Які країни небезпечні для туристів / skyscanner.com.tw

Постійний розвиток туризму відкриває перед туристами широкий вибір країн. Проте на довгоочікуваній екзотичній відпустці можна підчепити смертельно небезпечні захворювання.

Експерти склали перелік країн з найбільшими ризиками підчепити хвороби, пише Men’s Life.

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З початку літа в Демократичній Республіці Конго зафіксували 56 випадків захворювання Ебола. Серед усіх хворих 27 людей померло.

Становить небезпеку індійський штат Керала, оскільки там виявили небезпечний вірус Ніпах. Від нього загинули 14 людей.

Збільшується кількість хворих смертоносної лихоманки Ласса у Ліберії. Лише 2% інфікованих змогли вижити.

Від спалахів холери страждають багато африканських країн, зокрема, Замбія та Кенія. Майже 2 тисячі осіб заразилися холерою на Гаїті та понад 82 тисячі – в Ємені.

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У Саудівській Аравії прогресує епідемія коронавірусу, у Бразилії – чікунгунья. Екзотичний острів Мадагаскар також становить загрозу для туристів через епідемію чуми, від якої загинуло щонайменше 165 людей.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle відпочинок
Джерело: 24 Канал
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