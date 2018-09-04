У яких країнах Європи відпочивають більше, ніж в Україні: інфографіка

Ви вже використали усі 24 дні відпустки, а ще так хочеться трішки відпочити? 24 канал дізнався, у яких країнах Європи відпочивають більше, ніж в Україні, а в яких – менше.

Україна опинилася на 8-му місці з кінця рейтингу європейських країн за кількістю днів оплачуваної відпустки на рік. Загалом у списку 30 країн.

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Українці щороку мають право на оплачувану відпуску терміном 24 дні. Менше – в Румунії, Італії, Словенії, Греції, Португалії , Ірландії та Латвії. У решті країн Європи відпочивають більше.

Щоправда, разом із державними вихідними в українців загалом виходить 35 днів додаткового відпочинку.

Найдовше відпочивають громадяни Росії (33 дні), Нідерландів (31 день) та Люксембургу (30 днів).



Скільки днів відпочивають в Європі

До речі, якщо ви не встигли відпочити влітку – ще не пізно це зробити восени. Синоптики обіцяють дуже теплий вересень.

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