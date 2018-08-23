У яких продуктах міститься найбільше рослинного білка

На 85% краса шкіри залежить від її харчування, і тільки на 15% – від зовнішнього догляду. Аби з цим у вас не виникало проблем – варто мати у раціоні 5 обов'язкових продуктів.

Головними джерелами красивої та пружної шкіри є вода і білок, передає Сosmo.

Вода відповідає за зволоження, а білок є будівельним матеріалом для нових клітин епідермісу. З нього складаються колагенові волокна, відповідальні за пружність шкіри і відсутність зморшок.

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Особливо корисним перелік буде для тих, хто не вживає білка тваринного походження:

1. в 100 грамах сої міститься 36 г білка;

2. в 100 грамах мигдалю Є 23 г білка;

3. 100 грамів гарбузового насіння має 20 г білка;

4. Кіноа – 14 г білка в 100 г;

5. Сочевиця – 9 г білка в 100 г.

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