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У яких продуктах міститься найбільше рослинного білка

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У яких продуктах міститься найбільше рослинного білка
У яких продуктах міститься найбільше рослинного білка / atusaludenlinea.com

На 85% краса шкіри залежить від її харчування, і тільки на 15% – від зовнішнього догляду. Аби з цим у вас не виникало проблем – варто мати у раціоні 5 обов'язкових продуктів.

Головними джерелами красивої та пружної шкіри є вода і білок, передає Сosmo.

Вода відповідає за зволоження, а білок є будівельним матеріалом для нових клітин епідермісу. З нього складаються колагенові волокна, відповідальні за пружність шкіри і відсутність зморшок.

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Особливо корисним перелік буде для тих, хто не вживає білка тваринного походження:

1. в 100 грамах сої міститься 36 г білка;

2. в 100 грамах мигдалю Є 23 г білка;

3. 100 грамів гарбузового насіння має 20 г білка;

4. Кіноа – 14 г білка в 100 г;

5. Сочевиця – 9 г білка в 100 г.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Краса
Джерело: 24 Канал
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