У яких продуктах найчастіше міститься ГМО

Генетично модифіковані продукти вирощують за допомогою генної інженерії. Саме ГМО можуть бути дуже небезпечними для здоров'я людини.

Найчастіше ГМО зустрічаються у бобових, картоплі, томатах, кабачках, буряках, виробах з пшеничного борошна, соняшниковій олії, рисі, моркві, цибулі та інших продуктах, передає "Країна здоров'я".

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Тож обираючи товар у магазині варто дуже уважно читати етикетку, аби зорієнтуватись – чи містить продукт ГМО. Якщо продукт вироблений у США та містить сою – найімовірніше, у ньому містяться ГМО.

До компонентів, у яких може міститись ГМО, входять такі: E 153, E 308-9, Е-471, E 472a, E 473, E 475, E 476b, E 477, E479a, E 570, E 572, E 573, E 620, E 621, E 622, E 633, E 624, E 625, E951.

Також ГМО можуть міститися у сигаретах, алкогольних та газованих напоях тощо.

Що таке ГМО? Це організми, у яких спадковий генетичний матеріал змінений у неприродних умовах. Врожай такої культури буде набагато кращим, ніж у культури вирощеної природно, проте вживання ГМО-продуктів може стати причиною послаблення імунітету та виникнення різноманітних алергічних реакцій. Часто такі продукти містять багато токсинів. Регулярне вживання ГМО-продуктів може спричинити виникнення стійкості організму до антибіотиків.

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