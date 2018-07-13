У яких сферах роботи не зможуть замінити людей: думка експерта

Є багато професій, навіть низької кваліфікації, де роботи не зможуть замінити людей. Тому не варто перебільшувати проблему роботизації ринку праці, особливо в Україні.

Таку думку в інтерв’ю 24 каналу висловила доцент Київської школи економіки, консультант Світового банку та Міжнародної організації праці Ольга Купець.

Читайте також: Штучний інтелект звільнив з роботи відомого розробника

За її словами, є певна кількість професій, які будуть відмирати. Це, передусім, стосується рутинної монотонної роботи, яку можуть із легкістю виконувати автомати і машини, наприклад, касири у метро, банках чи супермаркетах, кондуктори у громадському транспорті, клерки у різних галузях, некваліфіковані робітники ручної праці.

Купець нагадала, що у ЄС та США регулярно робляться прогнози по професіях, які будуть важливими на ринку. Останній прогноз у США зроблений до 2026 року. Він показує, що через демографічні зміни і старіння населення збільшується попит на лікарів і середній медичний персонал, який доглядає за людьми похилого віку.

"Дуже актуальними будуть викладачі медичних закладів, які потрібні, щоб навчити більше медсестер і лікарів. Якщо ми говоримо про роботів і програмне забезпечення – потрібні будуть також інженери-розробники роботів, системні аналітики і різні спеціалісти ІТ-сектору, які будуть розробляти і тестувати програмне забезпечення. Оскільки з’являється дедалі більше маленьких компаній, зростатиме попит на бухгалтерів. Для більших за розміром компаній потрібні будуть фінансові менеджери, аудитори, операційні менеджери та юристи. У зв’язку із поширенням торгівлі і багатьох бізнес-процесів через Інтернет, збільшуватиметься попит на дослідників ринку і аналітиків, які можуть обробляти так звані великі дані (Big Data)", – наголосила вона.

Разом з тим, в Україні, за її словами, дедалі актуальнішою стає на мультидисциплінарність: чим більше навичок і знань має людина – тим краще для неї, тим менше ризиків безробіття і нестабільних доходів у майбутньому.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Економічна нерівність до певної міри є потрібною, – економіст про ринок праці