У яких травах не можна купати новонародженого
Турботливі батьки завчасно купують трави для купання новонародженого малюка. Та не завжди і не всі трави можуть підійти для купання малюка.
Існують трави, які є лікарськими, але вони протипоказані до купання новонародженого, пише портал "Наша Мама".
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З обережністю треба ставитися до таких трав:
- полин;
- туя;
- рокитника;
- пижма;
- адоніс;
- аїр звичайний;
- пижмо;
- вербняк;
- чистотіл;
- цитрусові.
Список трав, у яких не можна купати новонародженого
Найкраще купати малюка в таких травах як череда, ромашка, кропива, кора дуба, звіробій, лаванда, м'ята, валеріана та інші.
Проте перед застосуванням трав проконсультуватися з лікарем.
Купання малюка
До того ж, купати малюка потрібно лише після того, як заживе пупкова ранка. І не завжди потрібно використовувати трави для ванночки.
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