У яких травах не можна купати новонародженого

Турботливі батьки завчасно купують трави для купання новонародженого малюка. Та не завжди і не всі трави можуть підійти для купання малюка.

Існують трави, які є лікарськими, але вони протипоказані до купання новонародженого, пише портал "Наша Мама".

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З обережністю треба ставитися до таких трав:

полин; туя; рокитника; пижма; адоніс; аїр звичайний; пижмо; вербняк; чистотіл; цитрусові.



Список трав, у яких не можна купати новонародженого

Найкраще купати малюка в таких травах як череда, ромашка, кропива, кора дуба, звіробій, лаванда, м'ята, валеріана та інші.

Проте перед застосуванням трав проконсультуватися з лікарем.



Купання малюка

До того ж, купати малюка потрібно лише після того, як заживе пупкова ранка. І не завжди потрібно використовувати трави для ванночки.