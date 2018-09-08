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У яких травах не можна купати новонародженого

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У яких травах не можна купати новонародженого
У яких травах не можна купати новонародженого / ma-gazin.de

Турботливі батьки завчасно купують трави для купання новонародженого малюка. Та не завжди і не всі трави можуть підійти для купання малюка.

Існують трави, які є лікарськими, але вони протипоказані до купання новонародженого, пише портал "Наша Мама".

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З обережністю треба ставитися до таких трав:

  1. полин;
  2. туя;
  3. рокитника;
  4. пижма;
  5. адоніс;
  6. аїр звичайний;
  7. пижмо;
  8. вербняк;
  9. чистотіл;
  10. цитрусові.

Список трав, у яких не можна купати новонародженого
Список трав, у яких не можна купати новонародженого

Найкраще купати малюка в таких травах як череда, ромашка, кропива, кора дуба, звіробій, лаванда, м'ята, валеріана та інші.

Проте перед застосуванням трав проконсультуватися з лікарем.

Купання малюка
Купання малюка

До того ж, купати малюка потрібно лише після того, як заживе пупкова ранка. І не завжди потрібно використовувати трави для ванночки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Догляд за немовлятами
Джерело: 24 Канал
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