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У яких українських містах можуть провести фінал Ліги Європи та матч за Суперкубок УЄФА

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Стадіон "Металіст" у Харкові може претендувати на фінал Ліги Європи чи Суперкубку УЄФА
Стадіон "Металіст" у Харкові може претендувати на фінал Ліги Європи чи Суперкубку УЄФА

Одразу п’ять українських міст можуть претендувати на проведення фіналів футбольних єврокубків – Ліги Європи та Суперкубка УЄФА. Однак це може статися не раніше 2020 року.

Після того, як Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна претендуватиме на проведення фіналу Ліги Європи та матчу за Суперкубок УЄФА, був створений відповідний оргкомітет. Він і розглядає, які з українських міст можуть претендувати на проведення футбольних матчів найвищого рівня.

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Ми обов’язково будемо претендувати на проведення цих поєдинків, причому це буде не тільки Київ – також будемо розглядати такі міста, як Харків, Львів, Одеса, Дніпро. Упевнений, що кожне з цих міст заслуговує прийняти гостей цих європейських футбольних форумів. Це будуть заявки на роки починаючи з 2020-го, тому що міста проведення попередніх фіналів уже визначені,
– заявив очільник ФФУ Андрій Павелко.

Нагадаємо, 26 травня Київ прийняв фінал Ліги чемпіонів. Матч між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем" відбувся на НСК "Олімпійський". Перемогу здобув "Реал".

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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