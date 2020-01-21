У яких валютах Україна зберігає свої резерви: цікаві дані

Станом на 1 січня 2020 року золотовалютні резерви України зросли до 25 мільярдів 302 мільйонів доларів. Водночас саме у американській валюті Нацбанк і тримає найбільшу частку своїх заощаджень – 19 мільярдів 409 мільйонів або 76,71% усіх державних резервів.

За останній рік доларова частка у структурі державного резерву зросла на 5%. Натомість частки інших валют скоротилися, повідомляє Національний банк України.

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У яких ще валютах Україна зберігає заощадження:

євро – 2 мільярди 676 мільйонів або 10,58%;

китайські юані – 793 мільйони або 3,13%;

японські єни – 592 мільйони або 2,34%;

фунти стерлінгів – 579 мільйонів або 2,29%;

золото – 1 мільярд 219 мільйонів або 4,82%.



У якій валюті Україна зберігає свої резерви

Втім, ці всі показники є лише еквівалентними реальному державному резерву, позаяк лише 11% своїх заощаджень держава зберігає у готівці, на депозитних та кореспондентських рахунках. Основну ж частку – у цінних паперах.

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Структура державного резерву України:

цінні папери з найвищим рейтингом – 84,2% або 21 мільярд 304 мільйони;

готівка, депозитні та кореспондентські рахунки – 11% або 2 мільярди 783 мільйони;

монетарне золото – 4,8% або 1 мільярд 219 мільйонів.

У Нацбанку наголосили, що така структура резервів цілком відповідає світовій практиці. Здійснюючи управління резервами, НБУ дотримується трьох ключових принципів: надійність, ліквідність, дохідність.

Структура золотовалютних резервів України

Що таке золотовалютний резерв і для чого він потрібен?Золотовалютні резерви, фактично, є заощадженнями держави на "чорний день". В історії України було кілька прикладів, як можна ефективно або не дуже використати держрезерви.



Наприклад, президент Віктор Ющенко скористався ними, щоб Україна змогла швидше оговтатися від світової кризи 2007 року. Натомість Янукович спершу використовував резерви, щоб втримувати стабільний курс гривні, а пізніше – щоб не їхати з пустими руками в Ростов.