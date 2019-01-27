14:04
27 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      У яких випадках можлива вакцинація дітей до року від кору

      69 Читать новость на русском
      У яких випадках можлива вакцинація від кору дітей до року
      У яких випадках можлива вакцинація від кору дітей до року / rtl.de

      Щеплення дітей проводять відповідно до календаря профілактичних щеплень, який включає ін'єкції від 10 інфекційних хвороб.

      Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб дитячої імунології НМАПО імені П.Л.Шупика Федір Лапій в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 інформує, що деякі країни роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи з 9-ти місяців.

      Читайте також: Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом

      До прикладу, у США можна вакцинувати дитину з шести місяців, якщо вона вирушає до країни, у якій є спалах кору. Зазвичай щеплення до 12 місяців не зараховують, тому після виповнення року вакцину вводять як першу.

       
      Кір – що це?
      Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

      Щоб вберегти від кору дитину до року, потрібно, щоб інші люди, які з нею контактують, мали щеплення.

      Друга вакцина вводиться аж у шість років, оскільки одна доза не дає достатнього захисту, а виробник дозволяє робити другу дозу вже за 1 місяць. Ця норма, яку прийняли у вересні 2017, є для контактних дітей – для тих, хто перебуває у контакті з хворими на кір. Для них перші 72 години може бути введена друга доза вакцини не менше ніж через місяць після першої. Ця для тих дітей, які перебували у контакті з хворими на кір і не отримали другу дозу вакцини. Її можна отримати до 6 років.

       
      Лікар
      “Інша справа коли мова йде про планову вакцинацію, на що МОЗ свідомо не йде. Це питання планування та фінансування. Є наказ Міністерства охорони здоров’я, який затверджується у Міністерстві юстиції – календар профілактичних щеплень, тобто планова вакцинація.

      Відповідно до нього, друга доза вводиться у 6 років. Якщо буде прийняте рішення щодо повторної вакцинації всіх дітей старше року через місяць, то у декілька разів збільшиться кількість закупівель, оскільки виникне потреба ввести другу дозу вакцини дітям з 2 до 6 років”. 

      Календар профілактичних щеплень
      Календар профілактичних щеплень

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Вакцина Діти Кір
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бйорндалену – 45: що треба знати про живу легенду біатлону
      сьогодні , 14:04 Бйорндалену – 45: що треба знати про живу легенду біатлону
      Наталя Сколоздра 1644
      Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      сьогодні , 13:02 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      11958
      Табори смерті: як і де нацисти масово вбивали євреїв
      сьогодні , 13:01 Табори смерті: як і де нацисти масово вбивали євреїв
      4620
      Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту: історичні факти трагедії
      сьогодні , 12:25 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту: історичні факти трагедії
      Ігор Саджениця 2268
      Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремля
      сьогодні , 09:04 Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремля
      5989
      Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
       19 липня 2018 , 19:18
      Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців
       24 липня 2018 , 01:54
      Уряд визначив документи для підтвердження місця проживання майбутніх школярів
       20 вересня 2018 , 13:32
      Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради від МОЗ
       24 вересня 2018 , 08:27
      Вчені знайшли схожість жестів немовлят та деяких мавп
       15 вересня 2018 , 13:26
      Як відлучити дитину від грудного вигодовування
       7 червня 2018 , 19:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук