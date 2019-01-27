У яких випадках можлива вакцинація дітей до року від кору
Щеплення дітей проводять відповідно до календаря профілактичних щеплень, який включає ін'єкції від 10 інфекційних хвороб.
Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб дитячої імунології НМАПО імені П.Л.Шупика Федір Лапій в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 інформує, що деякі країни роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи з 9-ти місяців.
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До прикладу, у США можна вакцинувати дитину з шести місяців, якщо вона вирушає до країни, у якій є спалах кору. Зазвичай щеплення до 12 місяців не зараховують, тому після виповнення року вакцину вводять як першу.
Щоб вберегти від кору дитину до року, потрібно, щоб інші люди, які з нею контактують, мали щеплення.
Друга вакцина вводиться аж у шість років, оскільки одна доза не дає достатнього захисту, а виробник дозволяє робити другу дозу вже за 1 місяць. Ця норма, яку прийняли у вересні 2017, є для контактних дітей – для тих, хто перебуває у контакті з хворими на кір. Для них перші 72 години може бути введена друга доза вакцини не менше ніж через місяць після першої. Ця для тих дітей, які перебували у контакті з хворими на кір і не отримали другу дозу вакцини. Її можна отримати до 6 років.
Відповідно до нього, друга доза вводиться у 6 років. Якщо буде прийняте рішення щодо повторної вакцинації всіх дітей старше року через місяць, то у декілька разів збільшиться кількість закупівель, оскільки виникне потреба ввести другу дозу вакцини дітям з 2 до 6 років”.
Календар профілактичних щеплень
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