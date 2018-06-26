У яких випадках не можна їсти малину

Малина – дуже цінна ягода, вона містить велику кількість вітаміну С, калію і магнію, проте у деяких випадках малину їсти протипоказано.

Ягоди здатні очистити кровоносні і лімфатичні судини від холестеринових бляшок, пише "Країна Здоров’я". Проте у деяких випадках малину не можна їсти.

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Ця ягода здатна викликати шкірну алергічну реакцію, особливо якщо її вживати у великих кількостях.

Не рекомендують їсти малину при гастриті, виразці, а також людям, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом. Все тому, що малина може спровокувати загострення захворювань.

Людям з порушенням роботи нирок не потрібно споживати цю ягоду. Через те, що малина має сечогінний ефект, вона створить додаткове навантаження на нирки.

Малину не можна їсти при бронхіальній астмі та при наявності поліпів у носі.

До слова, у раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.

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