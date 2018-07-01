У яких випадках не можна збільшувати груди: відповідь лікаря

Збільшення грудей – різновид мамопластики, до якої вдаються, у більшості випадків, не за висновками медиків, а за власним бажанням.

Фахівець пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії Олександр Бородько розповів, коли не можна збільшувати груди, пише ТСН.

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Збільшувати груди не можна у таких випадках:

– гострі інфекційні захворювання;

– онкологічні захворювання;

– мастопатія;

– порушення згортання крові;

– юний вік (до 18 років);

– лактація (збільшення грудей можливе тільки після повного припинення грудного вигодовування);

– цукровий діабет (за цього захворювання дуже погано гояться шви).

Хірург також не буде збільшувати груди дівчині, яка ще не народжувала. Все тому, що молочні залози включені до гормонального ланцюга: гіпофіз, гіпоталамус, груди, яєчники й матка. Від цього залежить можливість у майбутньому стати матір’ю.

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