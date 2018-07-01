У яких випадках не можна збільшувати груди: відповідь лікаря
Збільшення грудей – різновид мамопластики, до якої вдаються, у більшості випадків, не за висновками медиків, а за власним бажанням.
Фахівець пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії Олександр Бородько розповів, коли не можна збільшувати груди, пише ТСН.
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Збільшувати груди не можна у таких випадках:
– гострі інфекційні захворювання;
– онкологічні захворювання;
– мастопатія;
– порушення згортання крові;
– юний вік (до 18 років);
– лактація (збільшення грудей можливе тільки після повного припинення грудного вигодовування);
– цукровий діабет (за цього захворювання дуже погано гояться шви).
Хірург також не буде збільшувати груди дівчині, яка ще не народжувала. Все тому, що молочні залози включені до гормонального ланцюга: гіпофіз, гіпоталамус, груди, яєчники й матка. Від цього залежить можливість у майбутньому стати матір’ю.
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