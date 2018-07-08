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У яких випадках не варто займатися сексом

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Коли не можна займатися сексом
Коли не можна займатися сексом / chicagotribune.com

Секс позитивно впливає на здоров’я людини, проте є низка випадків, коли варто утриматися від статевих контактів.

Не займайтеся сексом 2-3 дні перед тим, як здавати аналізи в акушера-гінеколога, пише Cosmo.

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Все тому, що наявність сперми в піхві змінює кислотність середовища, а також співвідношення вірусів та бактерій.

Після хірургічного лікування залишається ранева поверхня, тому потрібно утриматися від статевих контактів у середньому на 2-3 тижні.

На майже місяць потрібно відмовитися від сексу після мимовільних або оперативних пологів.

Якщо виникає загроза переривання вагітності, якщо у жінки тривають менструальні дні, то не варто займатися сексом.

Варто відмовитися від статевих контактів при лікуванні інфекцій, що передаються статевих шляхом. Відновити інтимні стосунки можна лише після успішної здачі контрольних аналізів.

При наявності патологічних виділень, висипань, виразок у статевого партнера не займайтеся сексом навіть з презервативом. Все тому, що такий вид контрацепції не захищає повністю від зараження.

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Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Інфекція Жіноче здоров’я Секс
Джерело: 24 Канал
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