У яких випадках необхідно відмовитись від сексу

Зі слів науковців з Каліфорнійського університету, є низка випадків, коли треба відмовитись від інтимних стосунків.

При звичайних умовах активне інтимне життя здатне тільки позитивно впливати на організм і здоров'я людей, пише "Країна здоров'я".

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Та є моменти, коли варто відмовитись від сексу. Одним з таких випадків є серйозний стрес. Якщо людина пережила подібне, то секс може посприяти збільшенню негативних процесів з психікою

Окрім того, заняття сексом у такий період може спровокувати появу сильної депресії. Сексуальна близькість під час стресу сприяє підвищенню рівня гормону окситоцину (гормон любові) у крові, що сприяє розвитку психічно важких реакцій.

Цей гормон впливає на чоловіків і жінок по-різному. Під час дослідження вчені помітили, що у жінок, які страждали тривожними розладами, мали важкий ПМС, депресивний настрій чи стрес, гормон у крові був підвищений.

Збільшення вироблення окситоцину під час сексу у жінок, які пережили стрес, може вкрай несприятливо позначитися на їхньому емоційному тонусі і стані психіки.