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У яких випадках під час "критичних " потрібно звернутися до гінеколога

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Коли необіхдно йти до гінеколога під час "критичних днів"
Коли необіхдно йти до гінеколога під час "критичних днів" / pinterest.co.uk

Під час критичних днів виникає біль у животі, але якщо він надто сильний – то необхідно піти до гінеколога.

Гінеколог Кирило Венцковський пояснив, що, якщо біль не дає змоги нормально займатися своїми справами, тоді варто йти до лікаря, пише "Громадське".

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Також при надмірних виділеннях та сильній кровотечі необхідно звернутися по допомогу.

Він пояснив, що будь-який біль, який виникає в організмі – це ненормально. При цьому нормально, коли є певні дискомфортні відчуття.

Необхідно проконсультуватися з медиком, якщо дитина, до прикладу, під час місячних, не може нормально піти до школи, читати книжку та інше.

До слова, зі слів лікарів, найбільше сексуальних стосунків хочеться під час овуляції – в проміжку між менструацією. Але трапляється, що навіть під час "критичних" дуже хочеться сексу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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