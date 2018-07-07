У яких випадках під час "критичних " потрібно звернутися до гінеколога
Під час критичних днів виникає біль у животі, але якщо він надто сильний – то необхідно піти до гінеколога.
Гінеколог Кирило Венцковський пояснив, що, якщо біль не дає змоги нормально займатися своїми справами, тоді варто йти до лікаря, пише "Громадське".
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Також при надмірних виділеннях та сильній кровотечі необхідно звернутися по допомогу.
Він пояснив, що будь-який біль, який виникає в організмі – це ненормально. При цьому нормально, коли є певні дискомфортні відчуття.
Необхідно проконсультуватися з медиком, якщо дитина, до прикладу, під час місячних, не може нормально піти до школи, читати книжку та інше.
До слова, зі слів лікарів, найбільше сексуальних стосунків хочеться під час овуляції – в проміжку між менструацією. Але трапляється, що навіть під час "критичних" дуже хочеться сексу.
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