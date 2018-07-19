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У яких жінок частіше розвивалася хвороба Альцгеймера: відповідь вчених

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У яких жінок частіше розвивалася хвороба Альцгеймера
У яких жінок частіше розвивалася хвороба Альцгеймера / unsplash.com

Сеульські науковці провели дослідженні і встановили, які у яких жінок на 70% частіше виникала хвороба Альцгеймера.

Загалом у дослідженні взяли участь майже 3,5 тисячі жінок віком від 60 років з Південної Кореї та Греції, пише журнал Neurology.

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Таким чином вчені встановили, що у жінок, які народжували п’ять та більше разів, спостерігався високий ризик виникнення захворювання.

Проте жінки, які один чи два рази перервали вагітність, були менш схильні до розвитку хвороби Альцгеймера, ніж ті, які не вагітніли. Майже на половину знижувався ризик появи хвороби у тих жінок, які робили аборти.

У яких жінок частіше розвивалася хвороба Альцгеймера
У яких жінок частіше розвивалася хвороба Альцгеймера

Вчені пояснюють такі результати гормональними перепадами під час вагітності та народження дитини.

До слова, лікар-невролог Олексій Сіделковскій назвав умови, які зможуть знизити ризик виникнення хвороби Альцгеймера або уповільнити її.

Що таке хвороба Альцгеймера?це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Вагітність і пологи Здоров'я Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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