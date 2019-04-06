У якій зручній камері перебуває винуватиця ДТП у Харкові Зайцева: свіжі фото та відео

Представники Міжнародного правозахисного центру (МПЦ) здійснили візит до Харківського слідчого ізолятора, де перебуває Олена Зайцева – одна із винуватиць гучної смертельної ДТП на Сумській у Харкові. Мета такого кроку – перевірити, в яких умовах її утримують.

За словами члена МПЦ Дмитра Удачіна, вони відвали СІЗО 5 квітня. Він підкреслив, що Зайцева перебуває у камері №400. Окрім неї, там ще утримують трьох осіб.

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Правозахисник переконує, що саме приміщення є чистим. Також тут є невеликий телевізор, електричний чайник, вода, душ, туалет і засоби особистої гігієни.

Фото камери Олени Зайцевої

Також він виклав фото та відео камери. Зауважимо, що на кадрах ані Зайцевої, ані інших утримуваних не видно.

Який вигляд має камера Зайцевої: дивіться відео

Смертельна ДТП на Сумській у Харкові сталася восени 2017 року. Тоді зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. За кермом першого перебувала Олена Зайцева, другою машиною керував Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів У підсумку загинули 6 осіб.

Суд арештував обох водіїв і обоє були обвинуваченими у цій справі. Наприкінці лютого 2019 року Київський районний суд Харкова виніс вирок Зайцевій і Дронову – вони отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, також їх позбавили водійських прав. Згодом як Зайцева, так і Дронов подали апеляції. Рішення щодо них поки немає.