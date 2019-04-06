19:16
6 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
      Вєсті Кремля
      21:38, 5 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У якій зручній камері перебуває винуватиця ДТП у Харкові Зайцева: свіжі фото та відео

      948 Читать новость на русском
      Камера Харківського СІЗО, в якій утримують Олену Зайцеву
      Камера Харківського СІЗО, в якій утримують Олену Зайцеву / Facebook-сторінка Дмитра Удачіна

      Представники Міжнародного правозахисного центру (МПЦ) здійснили візит до Харківського слідчого ізолятора, де перебуває Олена Зайцева – одна із винуватиць гучної смертельної ДТП на Сумській у Харкові. Мета такого кроку – перевірити, в яких умовах її утримують.

      За словами члена МПЦ Дмитра Удачіна, вони відвали СІЗО 5 квітня. Він підкреслив, що Зайцева перебуває у камері №400. Окрім неї, там ще утримують трьох осіб.

      Читайте також: СІЗО, де перебуває Зайцева, зняли на відео

      Правозахисник переконує, що саме приміщення є чистим. Також тут є невеликий телевізор, електричний чайник, вода, душ, туалет і засоби особистої гігієни.

      Фото камери Олени Зайцевої 

      Також він виклав фото та відео камери. Зауважимо, що на кадрах ані Зайцевої, ані інших утримуваних не видно.

      Який вигляд має камера Зайцевої: дивіться відео

      Смертельна ДТП на Сумській у Харкові сталася восени 2017 року. Тоді зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. За кермом першого перебувала Олена Зайцева, другою машиною керував Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів У підсумку загинули 6 осіб.

      Суд арештував обох водіїв і обоє були обвинуваченими у цій справі. Наприкінці лютого 2019 року Київський районний суд Харкова виніс вирок Зайцевій і Дронову – вони отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, також їх позбавили водійських прав. Згодом як Зайцева, так і Дронов подали апеляції. Рішення щодо них поки немає.

      смертельна ДТП у Харкові за участю зайцева та дронова: як розгорталися останні події
      blog_ava
      Зеленський не встане на коліна перед Путіним, – штаб кандидата
      сьогодні
      2777
      Теги: Новини Харкова СІЗО Новини України ДТП у Харкові
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      сьогодні , 19:02 Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      Ольга Омельянчук 680
      Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
      сьогодні , 19:00 Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської
      Олена Кандяк 115
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      сьогодні , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 1495
      "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу
      сьогодні , 13:55 "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Кубку України у 15-й раз: анонс на матч 1/4 фіналу
      541
      НеМами: історія жінок, які стають матерями лише на мить
      сьогодні , 15:35 НеМами: історія жінок, які стають матерями лише на мить
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук