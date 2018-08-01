Вчені з Університету Монаша підрахували, в якому році смертність від спеки в тропічних і субтропічних регіонах виросте в п'ять разів.

Науковці створили математичну модель, в якій враховували всі фактори, що пов’язані з смертністю від спеки, пише EurekAlert!

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Серед них – обсяг викидів парникових газів, танення льодів в Арктиці, здатність людини адаптуватися до мінливих кліматичних умов, а також щільність населення в тому чи іншому регіоні.

Науковці прогнозують смертельно небезпечну спеку у 2080 році.

Найбільш песимістичний прогноз вчені передбачили для австралійських міст Брісбен, Сідней і Мельбурн. Смертність з 2031 по 2080 роки збільшиться на 471% в порівнянні з періодом з 1971 по 2010 роки.



У якому році смертність від спеки збільшиться уп’ятеро

Значно виросте кількість жертв Греції, Індії, Японії та Канаді. України ці зміни торкнуться мінімально.

Науковці попереджують, що надалі хвилі спеки будуть більш інтенсивними і вони триватимуть довше.

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