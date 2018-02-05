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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

У якому стані економічна свобода в Україні: результати міжнародного дослідження

03:34, сьогодні 587 Читать новость на русском
Який стан економіки України?
Який стан економіки України? / Фото з відкритих джерел

Україна посідає 150-те місце у світі за рівнем економічної свободи на 2018 рік, у Європі наша країна розташувалася на останній, 44-й, позиції.

Про це мовиться у звіті аналітичного центру Heritage Foundation (США), який зробив дослідження у 186 країнах, повідомляє "Голос Америки".

Більшість європейських економік визначені як "здебільшого вільні" або "помірковано вільні", і лише 5 країн – Молдова, Росія, Білорусь, Греція та Україна – названі у звіті "здебільшого невільні".

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У документі йдеться, що "українська економіка, де домінують олігархи, сповільнилась ще до того, як у 2014 році Росія окупувала Крим, а агресія у східній частині країни значно зруйнувала економічний ріст".

Проте порівняно з минулим роком, загальні показники української економіки покращилися. Зокрема, краща ситуація спостерігається за такими показниками в Україні: ефективність судової системи, урядові витрати, податкове навантаження, зодоров’я фінансової системи, свобода інвестицій, свобода ведення бізнесу, монетарна свобода, свобода праці.

Теги: Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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