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      У якому стані перебувають поранені українські військові, яких привезли до Києва: фото

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      Поранені українські військові у київському військовому госпіталі
      Поранені українські військові у київському військовому госпіталі / Прес-служба Міноборони

      У Міноборони України повідомили, що доставлені на лікування до Київського військового госпіталю військовослужбовці забезпечені усім необхідним.

      24 канал повідомляв, що 22 січня до військового госпіталю в Києві доставили українських військових з осколковими пораненнями, які вони отримали в районах Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Волонтери закликали допомогти військовим продуктами, ліками та одягом, а також заявляли про важкі поранення. У Міноборони ж уточнили, що поранення бійці отримали в різний період.

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      поранені військові
      Поранений військовий

      Перед тим, як потрапити до Києва, військові лікувалися у Харкові. Після ретельного медичного огляду 12 військових залишилися на лікуванні у столиці, ще 10 бійців отримують медичну допомогу у військово-медичній установі міста Ірпінь.

      Стан здоров’я всіх українських захисників – стабільний. На теперішній час лікарі проводять постраждалим воїнам хірургічні обробки ран, оперативне втручання, інші види лікування,
      – повідомили в Міноборони.

      поранені військові
      Пораненим бійцям надають кваліфіковану меддопомогу

      Військові медики наголосили, що поранені бійці забезпечені усім необхідним, їхньому життю ніщо не загрожує. Військові отримують кваліфіковану медичну допомогу, повністю забезпечені медикаментами та чотириразовим харчуванням.

      військовий госпіталь Київ харчування
      Харчування військових у госпіталі

      Теги: Новини Києва Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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