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      У якому віці дитині починати вивчати іноземні мови

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      У якому віці дитині починати вивчати іноземні мови
      У якому віці дитині починати вивчати іноземні мови / cyprusleader.com

      Інтелектуальний розвиток – важлива складова розвитку самої дитини. Саме тому батьки віком від 2-3 років починають вивчати з дитиною іноземні мови. Та чи правильний цей підхід?

      Психолог, фахівець з підготовки до пологів Тамара Андрєєва розповіла в ексклюзивному коментарі для Здоров'я про особливості вивчення іноземних мов.

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      Найбільш м'який підхід у вивченні мов є тоді, коли з народження дитина вивчає дві або три мови. Зазвичай це відбувається у сім'ях-білінгвів.

      Проте, якщо говорити про вивчення іноземних мов, немає правильного і неправильного підходу. Хоча акцент варто ставити на тілесному розвитку з народження до двох років.

       
      Фахівець з підготовки до пологів Тамара Андрєєва
      “З двох-трьох до шести років – формується емоційний інтелект. З шести до нескінченності – це ментальний інтелект.Якщо у вас не білінгвістична сім'я, немає можливості занурення в мовне середовище і спілкування з носієм мови, то усвідомлене вивчення мов – з шестирічного віку. Тоді дитина розуміє, для чого і чому це робить ”.

      А от коли мама бере малюка, якому 2-3 роки, і веде на курси вивчення іноземних мов, то це відбувається без усвідомлення. Так, у цей період, дитина може вивчити, як собака чи кіт англійською. Проте, це не принесе результату, на який очікують батьки.

      Психолог радить занурити дитину в мовне середовище. Можна взяти відпустку, поїхати в іншу країну на півроку. Або ж дочекатися, коли дитині виповниться 6 років і розпочинати вивчення іноземних мов без травми для дитини.

      Найкраще починати вивчати іноземні мови з 6 років
      Найкраще починати вивчати іноземні мови з 6 років

      Повну версію інтерв'ю з психологом Тамарою Андрєєвою читайте тут.

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      Теги: Діти Здоров'я
      Джерело: Здоров'я 24
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