У якому віці люди схильні набирати зайву вагу

Британські дієтологи провели експерименти, в результаті якого з'ясували, у який проміжок життя люди швидко набирають зайві кілограми.

Під час дослідження, у якому взяли участь 1000 осіб, науковці враховували зміну харчових вподобань, величину робочого навантаження і якість відносин з партнером, передає "Країна здоров'я".

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У підсумку вони з'ясували, що небезпечний вік для фігури жінок настає у 35-40 років. Зазвичай, жінки набирають вагу після народження дітей.

Щодо чоловіків, то проблема зайвої ваги стає актуальною у період 40-45 років. Основною причиною стає стрес на роботі. Окрім того, прагнення чоловіків до кар'єрного росту ставить на задній план спортивні навантаження, що також негативно відбивається на фігурі.

Жінки схильні до повноти після народження дітей, а чоловіки у 40-45 років

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