У якому віці самооцінка людини досягає найвищого рівня

Психологи Бернського університету з'ясували, що самооцінка людини зростає протягом усього життя і досягає свого піку в 60-70 років.

Дослідження опубліковане на сайті університету.

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Вчені проаналізували дані 165 тисяч людей у віці від 4 до 94 років. З'ясувалося, що до 11 років рівень самооцінки зростає, а потім залишається на одному рівні до 15 років. У 16-17 років зростання любові до себе відновлюється і досягає максимуму до 60-70 років.

Після 90 років різко посилюється невпевненість в собі.



Самооцінка на найвищому рівні у 60-70 років

"Літні люди можуть перестати любити себе через різке погіршення здоров'я і матеріального достатку", – зазначають психологи.

Також вчені прийшли до висновку, що егоцентризм покоління мілленіалов сильно перебільшений.

"Самооцінка людей, що народилися в 80-90-ті роки ХХ століття розвивається також, як у тих, хто народився на 20 або 40 років раніше", – йдеться у дослідженні.

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