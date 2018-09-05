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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Японії острів Хоккайдо сколихнув потужний землетрус

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Японію сколихнув землетрус
Японію сколихнув землетрус / Фото з відкритих джерел

У середу, 5 вересня, в Японії на острові Хоккайдо стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала.

Про це повідомили у Геологічній службі США.

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Зазначається, що епіцентр землетрусу був розташований в 26 кілометрах від міста Тітосе і за 47 кілометрів на південний схід від міста Саппоро.

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 31 кілометр.

Наразі інформації про руйнування і постраждалих не надходили.

Нагадаємо, 4 вересня Японію атакував тайфун "Джебі". Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися сильні перебої.

Теги: Японія Землетрус Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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