У Японії острів Хоккайдо сколихнув потужний землетрус
У середу, 5 вересня, в Японії на острові Хоккайдо стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала.
Про це повідомили у Геологічній службі США.
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Зазначається, що епіцентр землетрусу був розташований в 26 кілометрах від міста Тітосе і за 47 кілометрів на південний схід від міста Саппоро.
Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 31 кілометр.
Наразі інформації про руйнування і постраждалих не надходили.
Нагадаємо, 4 вересня Японію атакував тайфун "Джебі". Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися сильні перебої.
Джерело: 24 Канал
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