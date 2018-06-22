У Японії почалося виверження вулкану: вражаючі фото та відео

У п'ятницю, 22 червня на південно-західному острові Кюсю в Японії почалось виверження вулкана Сіммое.

Стовп диму і вулканічного попелу був викинутий з кратера вулкана на висоту 2600 метрів. Камені з жерла вилітають більш, ніж на кілометр, повідомляє ТСН.

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Також, Метеорологічне управління Японії встановило навколо вулкана заборонену зону, яка має радіус три кілометри.

Зазначимо, висота Сіммое – 1420 метрів, а розташований він на стику японських префектур Кагосіма і Міядзакі.

Попереднього разу вулкан вивергався в два місяці тому – у квітні. Тоді через стихійне лихо скасували десятки авіарейсів.



У Японії почалося виверження вулкану Сіммое



Вулкан Сіммое почав виверження в Японії



На японському острові Кюсю вивергається вулкан