У Японії почалося виверження вулкану: вражаючі фото та відео
У п'ятницю, 22 червня на південно-західному острові Кюсю в Японії почалось виверження вулкана Сіммое.
Стовп диму і вулканічного попелу був викинутий з кратера вулкана на висоту 2600 метрів. Камені з жерла вилітають більш, ніж на кілометр, повідомляє ТСН.
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Також, Метеорологічне управління Японії встановило навколо вулкана заборонену зону, яка має радіус три кілометри.
Зазначимо, висота Сіммое – 1420 метрів, а розташований він на стику японських префектур Кагосіма і Міядзакі.
Попереднього разу вулкан вивергався в два місяці тому – у квітні. Тоді через стихійне лихо скасували десятки авіарейсів.
У Японії почалося виверження вулкану Сіммое
Вулкан Сіммое почав виверження в Японії
На японському острові Кюсю вивергається вулкан
У Японії почав виверження вулкан Сіммое