У Японії показали робота-велетня для потреб армії: вражаючі фото

Японський інженер Сакакібара Кікай на своєму заводі у Гуммі продемонстрував робота Land Walker у 3,4 метра зростом.

Розробка виглядає як двоногий екзоскелет-робот з кабіною і двома гарматами, встановленими на руках, які стріляють гумовими кулями, пише Reuters.

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Винайшов його інженер Масаакі Нагумо. Робота створили для використання в армії, проте за призначенням наразі не використовують. Він є лише втіленням ідеї про роботизовану оборону.

Робот Land Walker // Reuters

Робот Land Walker // Reuters

Робот Land Walker // Reuters