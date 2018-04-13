У Японії показали робота-велетня для потреб армії: вражаючі фото
Японський інженер Сакакібара Кікай на своєму заводі у Гуммі продемонстрував робота Land Walker у 3,4 метра зростом.
Розробка виглядає як двоногий екзоскелет-робот з кабіною і двома гарматами, встановленими на руках, які стріляють гумовими кулями, пише Reuters.
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Винайшов його інженер Масаакі Нагумо. Робота створили для використання в армії, проте за призначенням наразі не використовують. Він є лише втіленням ідеї про роботизовану оборону.
Робот Land Walker // Reuters
Робот Land Walker // Reuters
Робот Land Walker // Reuters
Джерело: 24 Канал
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