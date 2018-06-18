У Японії відкрили ресторан віртуальної реальності: захопливі фото

Майбутнє поруч. У Японії відкрився ресторан віртуальної реальності. Створили його для туристів і для тих японців, які тільки мигцем бачили бізнес-клас літака і всі його принади оцінити не змогли.

Для достовірної імітації такої подорожі зробили усе можливе.

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Гостей зустрічають офіціантки, які ззовні схожі на стюардес. Вони дають сувенірні квитки і закордонний паспорт.

Крісла в ресторані – копії справжніх з бізнес-класу літаків "Аеробус". Офіціантки-стюардеси проводять інструктаж про техніку безпеки у повітрі. А от потім ресторан-літак імітує злет: підлога і сидіння вібрують, а пасажири-клієнти мають пристібнутись.

Через десятки екранів транслюється вид нібито з лобового скла літака. А пасажирам дають окуляри віртуальної реальності, у них вони бачать подорож різними містами.

Таке задоволення коштує трохи більше 50 доларів. Проте це значно дешевше, ніж справжній квиток у бізнес-клас.