У Єревані масові акції протестів: почалися сутички активістів з поліцією

Учасники акції, які виступають проти можливого призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна увірвалися в будівлю університету. Лідер протестного руху заявив, що кінцева мета акції протесту – дійти до будівлі парламенту.

Про це інформує "112 Канал" з посиланням на "Sputnik".

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У зв'язку з цим, поліція випустила заяву, в якій вказала на те, що подібні дії порушують закону Вірменії "Про свободу зібрань".

Частина цих дій, крім того, що завдасть істотний збиток свободі пересування громадян, природної роботи організацій, в окремих випадках може бути реальною загрозою життю і здоров'ю громадян. Закликаємо організаторів зборів і деяких його учасників утриматися від дій, які порушують правопорядок, не ставити під загрозу права і свободи співгромадян, законні інтереси організацій,

– говориться в тексті заяви.

Лідер протестного руху, керівник парламентської фракції "Єлк" Нікол Пашинян заявив, що його прихильники мають намір заблокувати мости, вулиці і станції метро. Наразі перекрито ряд автошляхів, які пов'язують спальні райони міста з центром. На дорогах залишені машини без водіїв з включеними аварійними сигналами. Люди лягають на асфальт, не пропускаючи автомашини, в тому числі громадський транспорт.

Рух центром міста майже припинено. У той же час учасники протесту намагалися заблокувати рух метрополітену і влаштували акцію на станціях "Єритасардакан" і "Площа Республіки". Молоді люди лягали на землю між вагонами і платформами, щоб блокувати рух поїздів.



Масові акції протестів

Поліцейським вдалося умовити прихильників депутата Нікола Пашиняна дозволити вагонам продовжити рух. За словами представника метрополітену, вони продовжують працювати, але без графіка. Часткову роботу метро вдається забезпечити з допомогою поліцейських:

"Працюємо в дуже складних, прямо пекельних умовах", – сказав співрозмовник агентства.

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Також відомо, що поїзди метро вранці у понеділок не зупиняються на станції "Маршал Баграмян", поруч з якою знаходяться будівлі парламенту Вірменії і резиденція прем'єр-міністра. У прес-службі мерії Єревану заявили, це рішення прийнято через технічні проблеми з ескалаторами станції.

Поліція заблокувала підступи до будівлі парламенту Вірменії. Тим часом близько 100 учасників акції направились в будинок Вірменського державного педагогічного університету, закликаючи приєднатися до протестів.

Керівна Республіканська партія Вірменії 14 квітня висунула на посаду прем'єр-міністра Сержа Саргсяна, який з 2008 по 2018 роки обіймав посаду президента. У той же день учасники мітингу проти висування на посаду прем'єр-міністра Вірменії колишнього президента країни Сержа Саргсяна увірвалися в будівлю Громадського радіо Вірменії в центрі Єревану.

Нагадаємо, що у Вірменії проведена конституційна реформа, внаслідок якої республіка перейшла від президентської до парламентської форми правління. Перші після реформи вибори прем'єр-міністра, що одержує широкі повноваження, призначені в парламенті на 17 квітня.