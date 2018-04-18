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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Єревані поліція затримала 84 учасників акції протесту

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Нікол Пашинян досі продовжує ходьбу вулицями Єревану
Нікол Пашинян досі продовжує ходьбу вулицями Єревану / Фото з відкритих джерел

Правоохоронці у Єревані затримали учасників акції протесту проти обрання Сержа Саргсяна на посаду прем'єра Вірменії.

Про це повідомив прес-секретар поліції Вірменії Ашот Агаронян, пише ТАСС.

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До 16:00 в різні відділення поліції були доставлені 84 підозрюваних. З них 30 вчинили адміністративні правопорушення, складено протокол, вони вже відпущені. Решта 54 людини підозрюються в скоєнні кримінальних злочинів, їхні справи на розгляді,
– зазначив Агаронян.

Поліція зайняла площу Франції у самому центрі Єревана, витіснивши звідти учасників акції опозиції.

Правоохоронці вишикувалися строєм уздовж тротуарів по всьому периметру площі, щоб не допустити доступу кого-небудь у її центр.

Керівник акції протесту, опозиційний депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян з декількома сотнями своїх прихильників продовжує ходу вулицями в центрі Єревана.

Нагадаємо, у понеділок, 16 квітня, розпочались масові сутички в Єревані. Учасники акції, які виступають проти можливого призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна увірвалися в будівлю університету. Та, попри це, екс-президент Вірменії Серж Саргсян таки став прем'єр-міністром країни. Активісти вимагали не призначати його на цю посаду. Вони переконані, що це порушує Конституцію. Адже політик уже відбув два президентські терміни. Рішення про його обрання в опозиції називають "захопленням влади".

Теги: Єреван Новини Вірменії Сутички протести Поліція
Джерело: 24 Канал
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