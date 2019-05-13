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      У ЄС назвали два головні завдання Зеленського на посаді президента

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      Зеленський на посаді президента має виконати два основні завдання
      Зеленський на посаді президента має виконати два основні завдання / Фото з Facebook

      Основним завданням новообраного президента Володимира Зеленського в найближчі роки стане виплата державних боргів України та завершення контракту з Росією на транзит газу в Європу.

      Єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган напередодні зустрічі глав МЗС Євросоюзу у Брюсселі розповів, що новообраному президенту важливо показати свою незалежність від олігархічних структур.

      Читайте також: Як Володимир Зеленський збирається боротись із корупцією

      За словами представника ЄС, Зеленський був обраний на виборах, як несистемний кандидат, але нинішній політичний клас усе ще при владі.

      Головним завданням нового президента України в 2019-2020 роках стане виплата величезних держборгів. У ці роки країна повинна буде погасити заборгованість, що перевищує 30% річного бюджету... Це не проста проблема, і необхідно знайти її рішення, люди повинні сфокусуватися на цьому,
      – сказав він.

      Другим завданням для Зеленського є вирішення проблеми щодо транзиту російського газу територією України.

      До слова, 7 травня у Києві відбулася зустріч Зеленського і Гана. Останній привітав новообраного президента і наголосив, що Євросоюз готовий підтримати його у проведенні усіх реформ, які принесуть користь українцям. Також Ган підкреслив, що перемога дає Зеленському мандат для боротьби з корупцією та олігархами.

      Коли Зеленський офіційно стане президентом?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

      У Верховній Раді вже зареєстрували п'ять постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко та Віктор Балога пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня, а члени БПП Олександр Сугоняко та Сергій Каплін – 19 травня та 1 червня.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Газ Газовий конфлікт Україна – Росія Президентські вибори 2019 Йоганнес Ган Єврокомісія держборг
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