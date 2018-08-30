У ЄС назвали умову скасування мит на американські товари

Євросоюз готовий скасувати всі мита та обмеження на ввезення американських промислових товарів у межах нових торговельних домовленостей, якщо США зроблять те ж саме.

Про це єврокомісар з торгівлі Сісілія Мальмстрьом заявила у четвер, 20 серпня, під час виступу на торговельному комітеті Європарламенту, повідомляє "Інтерфакс".

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Ми сказали, що готові перейти до нульових мит на промислові товари, звичайно, якщо те ж саме зроблять США,

– заявила єврокомісарка.

Мальмстрьом підкреслила, що такий крок буде вигідним з економічного погляду як для Євросоюзу, так і для Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що попри обіцянку не вводити нові тарифи може запровадити для авто з ЄС 25-відсотковий податок.