У ЄС назвали "вибори" на окупованих територіях зривом мінських домовленостей

11 листопада на псевдовибори на окупованих територіях терористи масово зганяли виборців на дільниці. І поки тамтешні фейкові ЗМІ малюють картинку, що голосування таки відбувається, увесь цивілізований світ засудив це дійство.

У Євросоюзі та Канаді наголосили, що Росія такими діями зриває Мінський процес. А офіційний Київ закликає посилити санкції проти Москви і негайно скликати позачергове засідання тристоронньої контактної групи у Мінську.

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Попри заклики української влади не брати участь у цьому фейко-голосуванні, люди таки пішли на виборчі дільниці – ватажки сепаратистів вже хизуються високою явкою. І не дивно, адже виборців на дільницю ледь не тягнуть силою. Напередодні фейко-голосування студентам Донецька та Луганська натякнули – якщо не прийдуть обирати главу молодої республіки, матимуть проблеми.



Псевдовибори на окупованих територіях

А днями у Службі безпеки України розповіли, що в ОРДЛО масово роздавали паспорти фейкових республік. Тож серед так званих виборців чимало російських військових. За даними СБУ, переможці цих виборів вже відомі: Пушиліну, який балотується в Донецьку намалювали 55%, а Пасічнику в Луганську – 63%. Явка ж буде складати аж 70%.

А тамтешні псевдоЗМІ вже тиражують в ефірах гарну картинку з дільниць. Щоправда, в кадрі здебільшого охорона кандидатів, які також прийшли на голосування.

А тим часом вже з’являється міжнародна реакція на псевдоголосування. Швеція приєдналась до країн, які засуджують псевдовибори на окупованих територіях. Міністр закордонних справ Маргот Вальстрьом заявив, вони порушують українське та міжнародне законодавство.

Заплановані на 11 листопада "вибори" на сході України порушують українське законодавство і міжнародне право і чітко демонструють відсутність бажання Росії поважати мирний процес в рамках Мінських домовленостей,

– наголосив міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом.

Розділяє думку Швеції і Канада. А в українському МЗС назвали ці вибори злочином і впевнені – світ посилить санкції відносно Росії. А до жителів окупованих території звернувся Президент України із закликом не брати участь у постановочному голосуванні.

Росія в традиційній для себе манері робить це для того, щоб спочатку усунувши своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, в тортурах, в порушені законодавства, обрати вже призначених ними наступних маріонеток. Україна буде жорстко протидіяти цьому та вживати усіх заходів для того, щоб повернути окуповані Донбас і Крим,

– прокоментував Петро Порошенко.

Не обійдеться без покарання і для організаторів так званого виборчого процесу. в СБУ вже відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Донецьку та Луганську виникли проблеми з мобільним зв’язком оператора Vodafone. Додзвонитись з одного міста в інше – зась, повідомляють місцеві жителі окупованих територій.