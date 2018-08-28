У ЄС обговорюють платіжну систему, яка дозволить бути більш незалежними від США

Німеччина і Франція розпочали переговори щодо створення окремої платіжної системи ЄС. Вона покликана захистити інтереси європейських компаній, що працюють в Ірані.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми з Німеччиною хочемо створити незалежну європейську або франко-німецьку платіжну систему, яка би дозволила нам уникнути того, щоб стати жертвами екстериторіальних санкцій США", – заявив французький міністр фінансів Бруно Ле Майре під час зустрічі з пресою. "Я хочу, щоб Європа була суверенним континентом, а не васалом, а це означає наявність абсолютно незалежних фінансових інструментів, яких сьогодні не існує".

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Наразі переговори перебувають у початковій стадії – Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини заявив, що "більшість дуже складних питань, що стосуються деталей" функціонування системи все ще не вирішені. Водночас він повідомив, що наразі вдалося уникнути "ядерного загострення" на Близькому Сході.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану. Перший пакет заходів набув чинності 7 серпня і передбачає обмеження у торгівлі. Санкції в листопаді вдарять по нафтових операціях країни, портових операторах, енергетиці, судноплавству і суднобудуванню, а також по операціях іноземних фінансових установ з іранським Центробанком. Однак Франція, Німеччина та їх партнери з Європейського Союзу прагнуть продовжувати співпрацю з Ісламською республікою.