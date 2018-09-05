Конфлікт ГПУ з журналісткою Седлецькою: з'явилася різка реакція ЄС

Європейський Союз стурбований рішенням Печерського районного суду про надання Генпрокуратурі доступу до телефону журналістки програми "Схеми" Наталії Седлецької.

Про це йдеться у заяві речниці ЄС Майї Косьянчич, повідомляє Європейська правда.

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Вона наголосила, що надання слідчим доступу до мобільного телефону міжнародно визнаної журналістки Наталії Седлецької викликає дуже серйозні питання.

Ніяке рішення суду не повинно порушувати основні свободи ЗМІ та міжнародні журналістські стандарти, такі як захист джерел журналістів,

– наголошується у заяві.

У Євросоюзі зазначили, що слідча журналістика значною мірою сприяє боротьбі з корупцією в Україні.

"Ми очікуємо, що українська влада забезпечить сильний юридичний захист журналістів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу ГПУ дав дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону керівниці програми журналістських розслідувань "Схеми". Вона разом з низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення державної таємниці і даних досудового розслідування директором НАБУ Артемом Ситником.