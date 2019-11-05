У ЄС розповіли, як загальмувати "Північний потік-2"

Минулого тижня Данія дала дозвіл на прокладення газового маршруту в обхід України "Північний потік-2". Газпровід буде збудовано точно, але цей процес можна сповільнити.

Польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський вважає, що тепер можна лише намагатися затримувати реалізацію цього проєкту, повідомляє "Польське радіо".

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Справа у тому, що данське рішення можна оскаржити упродовж місяця. Окрім того, загроза санкцій з боку Конгресу США також виконує якусь гальмівну роль.

Довідка. У США підготували законопроєкт про енергетичну безпеку Європи. Він передбачає введення нових санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Детальніше – тут.

"В Європейському союзі існує нове законодавство, яке стосується контролю закордонних інвестицій з погляду безпеки, а не економіки в енергетичній сфері", – додав євродепутат.

Зауважимо, що Данія стала останньою країною ЄС, яка схвалила будівництво трубопроводу "Північний потік-2". Водночас у РФ стверджували, що на випадок відмови, у них є ще один план.

Російський трубопровід має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали 2042 кілометрів труб, що складає 83% від загальної довжини. У РФ кажуть, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще декілька тижнів.

Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.