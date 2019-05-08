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      У ЄС скоротилися викиди вуглекислого газу

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      У ЄС скоротилися викиди вуглекислого газу
      У ЄС скоротилися викиди вуглекислого газу / ru.euronews.com

      Лише за останній рік країни Євросоюзу зменшили кількість шкідливих викидів вуглецю в атмосферу. За підрахунками фахівців Євростату, викиди вуглекислого газу як продукту згоряння палива скоротилися на 2,5%.

      Найкращими показниками можуть похвалитися Португалія, Болгарія, Ірландія та Німеччина, повідомили в Eeuronews.

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      Натомість Латвія та Мальта не зменшили кількість викидів, а збільшили їх. До слова, нещодавно Міжнародний валютний фонд запропонував запровадити податок на викиди двоокису вуглецю у повітря. Планується, що саме податок допоможе до 2030 року скоротити кількість шкідливих викидів.

      Чим шкідливі викиди вуглецю? Вуглекислий газ, чи, як його ще називають, діоксид або двоокис вуглецю, є хімічною сполукою, поширеною у природних газах. Він має потужні парникові властивості, тобто сприяє утриманню тепла на поверхні Землі. Простими словами – глобальне потепління переважно його "рук" справа. Незначні кількості діоксиду вуглецю нешкідливі для людей і тварин, але якщо його концентрація в повітрі становить понад 3%, то він стає шкідливим, а при 10% – смертельним.


      Парниковий ефект

      Вперше в історії Землі людство перетнуло критичний поріг у 400 частинок молекул вуглецю на мільйон. Тож у грудні 2015 року представники понад 170 країн уклали Паризьку угоду. Вони домовилися скоротити викиди так, аби не допустити глобального підвищення температури на понад два градуси за Цельсієм. У жовтні цю угоду ратифікували США та Китай – країни, на які припадає майже 40% світових викидів вуглекислого газу.

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      Теги: Газ клімат Екологія МВФ Податки
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