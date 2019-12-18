02:38
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      У ЄС визнали законним створення українського оператора ГТС: що це означає для України

      2 Читать новость на русском
      Євросоюз схвалив створення оператора ГТС в Україні / Колаж 24 каналу

      Оператору ГТС (газотранспортної системи) України видадуть міжнародний сертифікат. Відповідне рішення 17 грудня схвалив Секретаріат Енергетичного співтовариства.

      "Газова система України є найбільшою в Енергетичному співтоваристві та основним транспортним маршрутом для газу до Європи", – мовиться на сайті Енергетичного співтовариства.

      До теми: Гончарук розповів, як зміняться ціни на бензин і на газ у січні – лютому 2020

      У тексті повідомлення ЕС вказано:

      • "Рішенням, прийнятим сьогодні (17 грудня – 24 канал) у рамках Третього енергетичного пакета, Секретаріат підтвердив, що новостворений оператор газотранспортної системи України, GTSO, відповідає вимогам європейського законодавства".

      Що означає таке рішення

      Сертифікація українського оператора ГТС Енергетичним співтовариством означає, що Україна здійснила анбандлінг газотранспортної системи від "Нафтогазу" згідно з нормами європейського законодавства.

      • Тобто, через українську ГТС можна здійснювати транзит російського газу до Європи.

      "Оператор ГТС України незалежно працюватиме з 1 січня 2020 року", – підтвердили в ЕС.

      • Тобто, з 1 січня 2020 року транспортування газу виводиться зі структури НАК "Нафтогаз України".

      У Кабміні пояснили, що "Нафтогаз" втрачає право власності на ГТС, натомість власником стає держава в особі Мінфіну.

      Що таке анбандлінг? Це відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності із видобутку та постачання газу. Таке відокремлення передбачає стаття 9 Директиви 2009/73 Євросоюзу.

      Потрібно це для того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами (старий контракт добігає кінця 31 грудня 2019 року).

      Енергетичне співтовариство – це міжнародна організація, членами якої є країни ЄС та низка "третіх країн". Метою роботи організації є розширення енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи.

      Співачка Камалія змінила імідж для різдвяного сімейного фото
      17 грудня
      1784
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:30 Зеленський змінює Конституцію: чи допоможе це завершити війну на Донбасі
      Антон Голобородько 147
      17 грудня , 23:30 Особливий статус Донбасу: підводні камені закону
      Андрій Андрушків 204
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      447
      17 грудня , 22:40 Головні новини 17 грудня: сутички під Радою, санкції проти України і "Північного потоку-2"
      Ірина Кошанська 1365
      17 грудня , 22:00 Хакери Путіна: хто вони та чому США обіцяє за них п'ять мільйонів доларів
      Борис Немировський 1962
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук