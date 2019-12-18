У ЄС визнали законним створення українського оператора ГТС: що це означає для України

Оператору ГТС (газотранспортної системи) України видадуть міжнародний сертифікат. Відповідне рішення 17 грудня схвалив Секретаріат Енергетичного співтовариства.

"Газова система України є найбільшою в Енергетичному співтоваристві та основним транспортним маршрутом для газу до Європи", – мовиться на сайті Енергетичного співтовариства.

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У тексті повідомлення ЕС вказано:

"Рішенням, прийнятим сьогодні (17 грудня – 24 канал) у рамках Третього енергетичного пакета, Секретаріат підтвердив, що новостворений оператор газотранспортної системи України, GTSO, відповідає вимогам європейського законодавства".

Що означає таке рішення

Сертифікація українського оператора ГТС Енергетичним співтовариством означає, що Україна здійснила анбандлінг газотранспортної системи від "Нафтогазу" згідно з нормами європейського законодавства.

Тобто, через українську ГТС можна здійснювати транзит російського газу до Європи.

"Оператор ГТС України незалежно працюватиме з 1 січня 2020 року", – підтвердили в ЕС.

Тобто, з 1 січня 2020 року транспортування газу виводиться зі структури НАК "Нафтогаз України".

У Кабміні пояснили, що "Нафтогаз" втрачає право власності на ГТС, натомість власником стає держава в особі Мінфіну.

Що таке анбандлінг? Це відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності із видобутку та постачання газу. Таке відокремлення передбачає стаття 9 Директиви 2009/73 Євросоюзу.



Потрібно це для того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами (старий контракт добігає кінця 31 грудня 2019 року).

Енергетичне співтовариство – це міжнародна організація, членами якої є країни ЄС та низка "третіх країн". Метою роботи організації є розширення енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи.