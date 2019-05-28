У ЄС ввели в обіг нові купюри в 100 і 200 євро – фото

У країнах єврозони запровадили в обіг нові купюри в 100 і 200 євро. Дизайн був представлений ще восени минулого року.

Нові банкноти 100 і 200 євро використовують нові та інноваційні функції безпеки, йдеться на сайті Європейського центробанку.

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Як виглядають нові купюри? У верхній частині сріблястої смуги на голограмі зображені маленькі символи €, які переміщаються навколо числа і стають чіткішими при прямому освітленні. Срібляста смуга містить великий символ €, портрет Європи та архітектурний мотив.

Окрім того, нові банкноти мають збільшений смарагдовий номер. Хоча саме смарагдове число присутнє на всіх інших нотах серії Europa, ця версія також показує символи € всередині цифр.



Так виглядає нова банкнота у 100 євро

Чим відрізняються нові банкноти від старих? 100 і 200 євро відрізняються за розміром від старих банкнот. Обидві купюри тепер мають ту ж ширину, що і банкнота в 50 євро. Їхня довжина залишається незмінною – чим довша бакнота, тим вище значення.



Нова банкнота номіналом у 200 євро

У ЄЦБ пояснили, що нову ширину банкнот легше обробляти машинами.

Банкноти будуть краще поміщатися в гаманці людей і прослужать довше, оскільки будуть менше зношуватися,

– додали в ЄЦБ.

На нові банкноти також нанесені невидимі оку захисні знаки, які може розпізнати тільки машина.

Що буде із старими банкнотами? Їх будуть використовувати до природного виведення з обігу.